दिवाली से पहले छापेमारी, 2 गोदाम से 3.44 लाख किग्रा पटाखे जब्त, कीमत 6.25 करोड़ रुपये, मालिक सौरभ सिंघल, कर्मचारी धर्मवीर और अमित अरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2025 12:09 IST2025-10-11T12:07:56+5:302025-10-11T12:09:15+5:30
Ghaziabad: छापेमारी में ‘गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी’ के दो गोदाम सील कर दिए गए तथा इसके मालिक सौरभ सिंघल और उनके कर्मचारियों धर्मवीर एवं अमित को गिरफ्तार कर लिया गया ।
Ghaziabad: गाजियाबाद जिले की भोजपुर थानाक्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार शाम दो गोदामों पर छापा मारकर 6.25 करोड़ रुपये मूल्य के 3.44 लाख किलोग्राम पटाखे जब्त किए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इन पटाखों की आपूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के जिलों में की जानी थी।
उन्होंने बताया कि छापेमारी में ‘गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी’ के दो गोदाम सील कर दिए गए तथा इसके मालिक सौरभ सिंघल और उनके कर्मचारियों धर्मवीर एवं अमित को गिरफ्तार कर लिया गया । प्रियदर्शी ने बताया कि जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के बाद 25 अगस्त से 24 अक्टूबर तक पटाखों की जमाखोरी और बिक्री अवैध कर दी गई है।
अपर पुलिस आयुक्त ने कहा,‘‘बीएनएस की धारा 163 के तहत पटाखों की बिक्री और भंडारण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने वाला नोटिस दिये जाने के बावजूद, सिंघल ने चोरी-छिपे पटाखों की आपूर्ति जारी रखी।’’ पुलिस ने आपूर्ति नेटवर्क और अन्य जिलों के वितरकों के साथ संभावित संबंधों की आगे की जांच शुरू कर दी है।