शराब पी रहा था और रवींद्र सिंह वाल्मीकि-सनी रॉबिन के साथ पवन सिंह ठाकुर का झगड़ा, जातिसूचक अपशब्द पर विवाद, कैंची से हमला कर 1 को मारा

गाजियाबादः गाजियाबाद जिले के विजय नगर इलाके में शराब की दुकान पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की कैंची से प्रहार करके हत्या कर दी गयी। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि विजय नगर क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर पवन सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति ने रवींद्र सिंह वाल्मीकि (36) को कथित तौर पर जातिसूचक अपशब्द कहे।

विरोध करने पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गयी। सूत्रों ने बताया कि इसी दौरान ठाकुर ने वाल्मीकि पर कैंची से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद सनी रॉबिन नामक व्यक्ति ने बीच-बचाव की कोशिश की तो ठाकुर ने उस पर भी प्रहार करके घायल कर दिया।

पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया कि दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान वाल्मीकि की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी ठाकुर को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके के कृष्णा बाग कॉलोनी के पास एक फ्लाईओवर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

जायसवाल ने बताया कि ठाकुर ने पूछताछ में कुबूल किया है कि वह शिवपुरी में शराब पी रहा था और इसी दौरान उसका वाल्मीकि और रॉबिन से झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया।

