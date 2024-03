Dumka Gang Rape: स्पेनिश महिला के साथ झारखंड के दुमका में हुआ गैंगरेप, 10 आरोपी नामजद, पुलिस की जांच जारी

Highlights झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म महिला ने पुलिस थाने में बीती रात शिकायत की दुमका में अब पुलिस की जांच जारी है

रांची: झारखंड के दुमका में स्पेनिश (Spanish) महिला के साथ बीती रात यानी शुक्रवार को गैंगरेप हुआ। वह महिला बाइक टूर पर निकली थी और इस कड़ी में वह झारखंड (Jharkhand) पहुंची। महिला ठहरने के लिए एक टेंट में रात गुजारने के लिए रुकी और फिर इस दौरान स्पेनिश महिला के साथ करीब 10 लोगों ने गैंगरेप कर दिया।

स्पेन की पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि बीती रात हंसडीहा थाना क्षेत्र में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस उसकी मेडिकल जांच सहित आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Dumka, Jharkhand | A Spanish woman has complained that she was gang raped in Hansdiha police station area last night. Police are taking the necessary actions including her medical examination. Three persons have been detained. Further investigation underway: SP Dumka