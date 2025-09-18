भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामले में किया अरेस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बलात्कार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, उन्हें विदेश से लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला कई साल पुराना है और इसकी लंबे समय से जाँच चल रही थी।

समीर मोदी को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, उन्हें अदालत में पेश किया गया और बाद में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

अभी तक, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। समीर मोदी का जन्म 15 दिसंबर 1969 को हुआ था। वह एक भारतीय व्यवसायी हैं और के.के. मोदी और बीना मोदी के छोटे बेटे हैं। वह मोदी एंटरप्राइजेज के कार्यकारी निदेशक हैं, जो उनके दादा गुजरमल मोदी द्वारा 1933 में स्थापित एक समूह है।

मोदी एंटरप्राइजेज में अपनी भूमिका के अलावा, मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं और इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निदेशक हैं। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने मोदी समूह के अंतर्गत कई उपक्रमों का नेतृत्व किया है, जिनमें मोदीकेयर, कलरबार कॉस्मेटिक्स और ट्वेंटी फोर सेवन श्रृंखला के सुविधा स्टोर शामिल हैं।



