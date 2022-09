Sanjay Pandey: मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे चार दिन की हिरासत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अवैध फोन टैपिंग मामला, जानें कब क्या हुआ...

Highlights अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अदालत ने चार दिन की हिरासत प्रदान की, इस दौरान एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। चित्रा रामकृष्ण के अलावा सीबीआई ने एनएसई के एक अन्य पूर्व सीईओ और एमडी रवि नारायण को भी मामले में नामजद किया है।

नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को उनकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग के संबंध में चार दिन की हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पांडे अपने खिलाफ जांच के सिलसिले में पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने यहां विशेष सीबीआई अदालत से टैपिंग मामले के संबंध में पांडे की हिरासत का अनुरोध किया। अदालत ने चार दिन की हिरासत प्रदान की, इस दौरान एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी।

#UPDATE | A Delhi Court grants 4-day CBI remand of Sanjay Pandey to CBI and states that CBI has sufficient grounds to proceed with the investigation https://t.co/XFZBiSmlrd