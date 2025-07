ऑनलाइन मंगाया जहर, दही में मिलाकर पति को खिलाया; प्रेमी संग महिला ने रची हत्या की साजिश

Firozabad Crime: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कर दी। घिनौनी वारदात को महिला ने साजिश के तहत अंजाम दिया, जिसमें उसके प्रेमी ने भी उसका साथ दिया। जानकारी के अनुसार, महिला ने प्रेमी की मदद से ऑनलाइन जहर मंगवाया और फिर दही में मिलाकर उसे पति को खिला दिया। यह घटना उलाऊ गाँव में हुई और इसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित सुनील की 13 मई को उसकी पत्नी शशि देवी द्वारा कथित तौर पर दिए गए ज़हरीले दही को खाने से मौत हो गई। शशि ने कथित तौर पर अपने प्रेमी यादवेंद्र के पते का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ज़हर मंगवाया था।

शुरुआत में, इस मामले को हत्या नहीं माना गया था। सुनील के परिवार ने इसे स्वाभाविक मौत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालाँकि, संदेह तब पैदा हुआ जब मृतक के माता-पिता ने शशि की अपने पड़ोसी यादवेंद्र के साथ बढ़ती नज़दीकियों पर ध्यान देना शुरू किया। उनके कथित अवैध संबंधों के बारे में पता चलने के बाद, सुनील के पिता ने 23 जुलाई को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

In Firozabad, UP, Shashi poisoned her husband Sunil's curd and khichdi, leading to his death. After his mother reported her suspicious behavior, police found poison and WhatsApp chats revealing Shashi's affair with neighbor Yadavendra, Both in Jail now pic.twitter.com/ekjhA0DEL5

बाद में की गई जाँच में पुलिस को साजिश का पता चला। अधिकारियों ने पाया कि सुनील की हत्या का यह पहला प्रयास नहीं था। शशि ने कथित तौर पर पहले भी इसी तरीके से उसे जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी। हालाँकि, 13 मई को दूसरा प्रयास जानलेवा साबित हुआ। शशि देवी और उसके प्रेमी यादवेंद्र दोनों को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Firozabad City SP Ravi Shankar Prasad says, "A case was registered on July 24 in which the plaintiff from Ulau, under Tundla police station, accused her daughter-in-law and a man from the same village of poisoning her son Sunil... Both the accused have… pic.twitter.com/quly36M8bX