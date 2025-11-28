कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्तरां पर गोलीबारी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का करीबी सहयोगी बंधु मान सिंह अरेस्ट, कारतूस सहित चीनी पिस्तौल बरामद

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्तरां पर गोलीबारी में कथित रूप से शामिल एक संदिग्ध गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी बंधु मान सिंह कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का करीबी सहयोगी है।

माना जाता है कि ढिल्लों विदेशों में व्यापारियों और हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाकर वसूली करने वाले कई गिरोहों में शामिल है। जांचकर्ताओं के अनुसार सिंह, ढिल्लों से जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर लोकप्रिय कलाकार को डराने-धमकाने के लिए उसके रेस्तरां को निशाना बनाने की व्यापक साजिश का हिस्सा था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी विशिष्ट गोपनीय सूचना के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘उसके पास से कारतूस सहित एक चीनी पिस्तौल बरामद की गई है। साजिश में उसकी भूमिका और विदेशी गुर्गों के साथ उसके संबंधों की जांच की जा रही है।’’ अधिकारियों ने बताया कि अन्य षड्यंत्रकारियों की पहचान करने तथा भारत और विदेशों में गिरोह की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी जांच जारी है।

