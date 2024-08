Farrukhabad Crime: पेड़ से लटके मिले 2 लड़कियों के शव, यूपी के फर्रुखाबाद की दिल दहला देने वाली घटना...

Highlights Farrukhabad Crime News: पेड़ से लटके मिले 2 लड़कियों के शव Farrukhabad 2 Young Girls Found Hanging: यूपी के फर्रुखाबाद की दिल दहला देने वाली घटना

Farrukhabad 2 Young Girls Found Hanging: फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर के लिए घर से निकलीं 15 और 18 वर्ष की दो सहेलियों के शव मंगलवार को बाग में आम के एक पेड़ से लटके पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। शवों को बरामद करने के बाद पुलिस ने बताया कि दोनों के शव दो दुपट्टे जोड़कर बनाये गये फंदे से लटके थे।

उप्र के फ़र्रूख़ाबाद में जन्माष्टमी उत्सव देखने निकली दो बच्चियों की लाशें पेड़ पर लटकी मिलना, एक बेहद संवेदनशील घटना है।



भाजपा सरकार इस मामले में तत्काल निष्पक्ष जाँच करे और हत्या के इस संदिग्ध मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है,… pic.twitter.com/v5PnYsVwXR — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 27, 2024

इस बीच राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस ने ‘महिला सुरक्षा’ को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार इस मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच करे और हत्या के इस संदिग्ध मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। पुलिस के अनुसार कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगौतीपुर निवासी पप्पू जाटव की 15 वर्षीय पुत्री शशि अपने गांव की ही सहेली बबली (18) पुत्री रामवीर के साथ मंदिर में दर्शन के लिए निकली थीं। रामवीर ने बताया कि शशि व बबली सोमवार की रात लगभग 10 बजे घर से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के लिए निकली थीं, जहां जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। काफी देर के बाद जब दोनों वापस नही आयीं तो परिजनों को आशंका हुई और दोनों की तलाश शुरू की गयी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।

#WATCH | The father of one of the deceased, Rambir says, "I think both have been killed and then hanged. We have no enmity with anyone... Things will become clearer after the postmortem." https://t.co/Fr0udxJnj1pic.twitter.com/tgrv7vdGzT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 27, 2024

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह दोनों के शव गांव के ही निकट बाग में आम के पेड़ से लटके पाए गए। ग्रामीणों ने जब शव लटके देखे तो परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) आलोक प्रियदर्शी, सीओ जय सिंह परिहार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शवों को फंदे से उतरवाकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या करने के बाद शव लटका देने का आरोप लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के पास से मोबाइल फोन और सिम मिला है। एसपी आलोक प्रियदर्शी नें बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस बीच मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख और उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उप्र के फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी उत्सव देखने के लिए घर से निकलीं दो लड़कियों के शव पेड़ की शाखा के सहारे लगाए गए फंदे से लटके पाए गए।

#WATCH | Uttar Pradesh | Farrukhabad SP Alok Priyadarshi says, "Today, we got the information from Bhagautipur village of Kaimganj that two girls (aged 18 and 15) were found hanging on a tree. Police reached there. It was found that both were close friends. Both were hanged in a… pic.twitter.com/CPPO1x3cXH — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 27, 2024

एक बेहद संवेदनशील घटना है।’’ सपा प्रमुख ने इस पोस्ट में कहा, ‘‘भाजपा सरकार इस मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच कराए और हत्या के इस संदिग्ध मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है जो नारी समाज को मानसिक रूप से बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। ‘महिला सुरक्षा’ को राजनीति से ऊपर उठकर एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाने का अपरिहार्य समय आ गया है।’’ यादव ने इस पोस्ट में मौके पर पुलिस की मौजूदगी का 17 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया है।

In Bhagautipur village of Farrukhabad UP,two young women were murdered and their bodies were hanged using the same dupatta.This act has put every aspect of humanity to shame. These young women left their homes to attend the Janmashtami fair and will never return to their families pic.twitter.com/ffx61RBUMP — Muhammad Waseem Akram (@Waseemkne) August 27, 2024

कांग्रेस की उप्र इकाई ने ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक ‘अकाउंट’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन मंदिर गईं दो लड़कियों के शव आम के बाग में फंदे से लटके पाए गए। इन्हें यहां किसने लटकाया? क्यों लटकाया? किसी को कुछ नहीं पता।’’ कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसी पोस्ट में कहा, ‘‘यह प्रदेश महिलाओं के लिए श्मशान बन गया है। घर से बाहर निकलने वाली कोई महिला यहां सुरक्षित महसूस नहीं करती। सरकार बेखौफ दरिंदों पर लगाम लगाने के लिए कोई तो ठोस कदम उठाए! कब तक यूं हमारी बहन-बेटियां डर के साये में सांस लेती रहेंगी?

