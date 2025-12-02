Highlights Etah Accident: तेज रफ्तार ट्रक का कहर, दो मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

एटा जिले के मिरहची इलाके में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें एक पत्रकार समेत तीन युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात कासगंज रोड पर अमृतपुर गांव के पास दो मोटरसाइकिल सवार कुछ युवक सोरों गंगा से तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे। रास्ते में कासगंज रोड पर अमृतपुर गांव के पास एक ट्रक ने उनकी गाड़ियों को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में साई बाबा मंदिर इलाके में रहने वाले पत्रकार वैभव जैन (26) और उनके साथी अतेंद्र (42) और संदीप (28) की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए आकाश नामक युवक को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताम्भ पांडे ने बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

