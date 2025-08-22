एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, फरीदाबाद पुलिस एनकाउंटर से आरोपी के पैर में लगी गोली

Elvish Yadav House Firing: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर हाल ही में हुए हमले में शामिल एक शूटर को फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाहर कॉलोनी निवासी आरोपी इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी ने क्राइम ब्रांच की टीम पर ऑटोमैटिक पिस्टल से गोलियां चलाईं, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई और उसे हिरासत में ले लिया गया।

Elvish Yadav House Firing: फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर गोलीबारी के मामले के एक आरोपी इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी को शुक्रवार, 22 अगस्त को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ शुक्रवार तड़के हरियाणा के फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस दल पर एक स्वचालित पिस्तौल से आधा दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।  रिपोर्ट के अनुसार, वह फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। 

एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी

गौरतलब है कि हाल ही में दो नकाबपोश लोगों ने 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाईं।

एल्विश के पिता राम अवतार यादव के अनुसार, "सुबह लगभग 5.30 बजे हमें एक आवाज़ सुनाई दी। जब हम बाहर आए और देखा, तो पता चला कि यहाँ गोलियाँ चली थीं। फिर हमने तुरंत सीसीटीवी चेक किया। हमें पता चला कि दो लोग ज़रूर शामिल थे, और शायद कोई तीसरा भी होगा। हमने पुलिस को सूचना दी। इन लोगों ने 15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की।"

एलविश ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि वह और उनका परिवार "सुरक्षित" हैं। उन्होंने लिखा, "आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आपके विचारों और चिंता की हम सचमुच कद्र करते हैं। शुक्रिया।"

