एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, फरीदाबाद पुलिस एनकाउंटर से आरोपी के पैर में लगी गोली

Elvish Yadav House Firing: फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर गोलीबारी के मामले के एक आरोपी इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी को शुक्रवार, 22 अगस्त को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ शुक्रवार तड़के हरियाणा के फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस दल पर एक स्वचालित पिस्तौल से आधा दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, वह फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है।

#WATCH | Faridabad, Haryana | Firing at Elvish Yadav's residence | Faridabad Crime Branch arrested an accused named Ishant alias Ishu Gandhi in an encounter, who allegedly fired outside the residence of Elvish Yadav in Gurugram on August 17.



The accused was taken to the… pic.twitter.com/iExWqfyH93 — ANI (@ANI) August 22, 2025

एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी

गौरतलब है कि हाल ही में दो नकाबपोश लोगों ने 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाईं।

एल्विश के पिता राम अवतार यादव के अनुसार, "सुबह लगभग 5.30 बजे हमें एक आवाज़ सुनाई दी। जब हम बाहर आए और देखा, तो पता चला कि यहाँ गोलियाँ चली थीं। फिर हमने तुरंत सीसीटीवी चेक किया। हमें पता चला कि दो लोग ज़रूर शामिल थे, और शायद कोई तीसरा भी होगा। हमने पुलिस को सूचना दी। इन लोगों ने 15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की।"

एलविश ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि वह और उनका परिवार "सुरक्षित" हैं। उन्होंने लिखा, "आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आपके विचारों और चिंता की हम सचमुच कद्र करते हैं। शुक्रिया।"

17 अगस्त को एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले वाला एक आरोपी इशांत उर्फ इशू गांधी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। क्रिकेट सट्टे से जुड़ी बैटिंग एप को प्रमोट करने पर हिमांशु भाऊ गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। pic.twitter.com/s5AZZuCTUy — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 22, 2025

