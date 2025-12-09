खाना नहीं बनाई हो, पत्नी निशा शर्मा ने किया मना तो पति संजय ने साड़ी से गला घोंटकर हत्या की और शव को झाड़ियों में फेंका, सबूत छिपाने के लिए साड़ी जलाया

Highlights आरोपी संजय शर्मा का सात दिसंबर की शाम को खाना बनाने को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। सबूत छिपाने के लिए वारदात में इस्तेमाल साड़ी को जला दिया।

East Singhbhum:झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता निशा शर्मा का शव सोमवार को मुसाबनी थाना क्षेत्र की कॉपर टाउनशिप में बेनासोल क्वार्टर के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। मुसाबनी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी उमेश ठाकुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया था।

सिंह के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि आरोपी संजय शर्मा का सात दिसंबर की शाम को खाना बनाने को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उन्होंने बताया, “गुस्से में आकर संजय ने निशा की कथित तौर पर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में उसने सबूत छिपाने के लिए वारदात में इस्तेमाल साड़ी को जला दिया।”

सिंह के अनुसार, संजय को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिस दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जली हुई साड़ी के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं।

पुलिस ने बताया कि संजय बिहार के सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव का मूल निवासी है और वह काम के सिलसिले में मुसाबनी में रहने लगा था। उसने बताया कि घटना के सिलसिले में संजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

