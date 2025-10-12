Durgapur Gangrape: MBBS छात्रा के साथ रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी

Durgapur Gangrape: पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर के एक अस्पताल परिसर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। यह घटना कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के शोभापुर के पास एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा से जुड़ी है। ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली पीड़िता के साथ शुक्रवार देर शाम अस्पताल की इमारत के पीछे एक इलाके में बलात्कार किया गया।

जानकारी के अनुसार, छात्रा रात करीब 8:30 बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ परिसर से बाहर निकली थी। परिसर के गेट के पास, एक व्यक्ति कथित तौर पर उसे अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

सूचना मिलने पर, स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और जाँच शुरू की। छात्रा को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह वर्तमान में चिकित्सकीय निगरानी में है।

इस मामले की तुलना 2024 के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हादसे से की जा रही है, जहाँ एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रा के साथ आए पुरुष मित्र सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जाँचकर्ता परिसर में सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा व्यवस्था की भी जाँच कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट (WBDF) ने इस अपराध की निंदा करते हुए इसे एक और "डरावना अनुस्मारक" बताया कि महिलाएँ शैक्षणिक संस्थानों में भी असुरक्षित हैं। समूह ने पीड़िता के लिए न्याय की माँग की और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले का संज्ञान लेने और न्यायिक जाँच का आदेश देने का आग्रह किया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर उड़िया में पोस्ट किया, "मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।" उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ *"अनुकरणीय कार्रवाई"* करने का आह्वान किया।

इस बीच, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला और उस पर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगातार विफल रहने का आरोप लगाया।

