By अंजली चौहान | Updated: August 23, 2025 14:46 IST2025-08-23T14:22:56+5:302025-08-23T14:46:23+5:30

Dharmasthala News: उसके बयान के अनुसार, उसने "संपत्ति के मुद्दे" के कारण कार्यकर्ताओं के दबाव में ये मनगढ़ंत दावे किए।

Dharmasthala News: अनन्या भट्ट लापता मामले में SIT ने किया बड़ा खुलासा, मां सुजाता के दावे झूठे? सामने आया सच

Dharmasthala News: कर्नाटक के धर्मस्थल में शवों को दफनाने का मामला तब सुर्खियों में आया जब सुजाता भट नाम की एक महिला ने हाल ही में इस मामले में पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज कराई और अपने बयान से मुकर गई। इससे पहले, महिला ने दावा किया था कि उसकी "बेटी अनन्या भट" 2003 में धर्मस्थल की यात्रा के बाद गायब हो गई थी। हालाँकि, अब संबंधित महिला का दावा है कि उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी कोई बेटी थी ही नहीं।

संदिग्ध हत्याओं और शवों को दफनाने की चल रही एसआईटी जाँच के बीच, महिला ने कहा कि उसने जो कहानी सुनाई वह "झूठी और सच नहीं है"। उसके बयान के अनुसार, उसने "संपत्ति के मुद्दे" के कारण कार्यकर्ताओं के दबाव में ये मनगढ़ंत दावे किए।

यूट्यूब चैनल इनसाइटरश को दिए एक साक्षात्कार में, सुजाता भट ने कहा, "यह सच नहीं है। अनन्या भट नाम की कोई बेटी कभी थी ही नहीं," एचटी ने बताया। उन्होंने आगे बताया कि दो जाने-माने कार्यकर्ताओं, गिरीश मट्टनवर और टी जयंती ने उन पर यह कहानी गढ़ने का दबाव डाला। अपनी "बेटी" के अस्तित्व के प्रमाण के तौर पर, उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वह "पूरी तरह से फर्जी" है।

झूठे दावे करने के लिए जनता से माफ़ी मांगते हुए, उन्होंने कहा, "मुझे शिकायत थी कि मेरे दादा की पैतृक संपत्ति मेरे हस्ताक्षर के बिना दे दी गई। मैं बस यही पूछना चाहती थी।" उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहानी गढ़ने के लिए उकसाया।

शुक्रवार को एक साक्षात्कार में, उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहानी गढ़ने के लिए उकसाया, "मुझे नहीं पता था कि मेरी शिकायत इतनी तूल पकड़ लेगी।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता था कि मेरी शिकायत इतनी तूल पकड़ लेगी।"

महिला के अनुसार, उनके दादा की संपत्ति कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना धर्मस्थल मंदिर के अधिकारियों को सौंप दी गई थी।

शिकायतकर्ता को एसआईटी के सामने पेश होने का नोटिस दिए जाने के बाद, सुजाता भट्ट ने कहा, "किसी ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। मैंने भी कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। मैंने बस यही सवाल किया था कि मेरे दादा की संपत्ति मेरे हस्ताक्षर के बिना कैसे दे दी गई। मैंने बस यही पूछा था।"

इसके अलावा, सुजाता भट्ट द्वारा 15 जुलाई को की गई अपनी शिकायत में किए गए कई दावे भी झूठे पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, जब वह कोलकाता के सीबीआई कार्यालय में काम करते हुए लापता हो गई थी।

शिकायतकर्ता, जो 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत एक पूर्व सफाई कर्मचारी था, ने आरोप लगाया कि उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था—जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल थीं, जिनमें से कुछ पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। उसने इन दावों के संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया है।

3 जुलाई को एक पूर्व सफाई कर्मचारी द्वारा पहली शिकायत दर्ज कराने के बाद से, 2003 की गुमशुदगी की शिकायत धर्मस्थल विवाद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई, जिसमें दो दशकों से अधिक समय से इस मंदिर नगरी में कई हत्याओं, बलात्कारों और अवैध रूप से दफनाए जाने का आरोप लगाया गया था।

