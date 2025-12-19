धारः शिवानी लॉज में पुलिस अधिकारी करण सिंह रावत की संदिग्ध मौत, संघर्ष या बाहरी चोट का सबूत नहीं मिला

Highlights टीआई रावत गुरुवार रात शिवानी लॉज में रुके थे। दरवाज़ा नहीं खुलने पर होटल संचालक को शंका हुई। तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी।

धारः धार शहर के मुख्यालय स्थित मोहन टॉकीज परिसर में बने शिवानी लॉज में शुक्रवार दोपहर एक पुलिस अधिकारी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खरगोन जिले में पदस्थ टीआई करण सिंह रावत के रूप में हुई है, जो ड्यूटी के सिलसिले में इन दिनों धार में ठहरे हुए थे। जानकारी के मुताबिक, टीआई रावत गुरुवार रात शिवानी लॉज में रुके थे।

शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलने पर होटल संचालक को शंका हुई और उसने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां टीआई रावत मृत अवस्था में मिले। कोतवाली थाना प्रभारी दीपक चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में किसी प्रकार का संघर्ष या बाहरी चोट का सबूत नहीं मिला है।

“खरगोन से टीआई करण सिंह रावत ड्यूटी पर आए थे। दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली कि होटल में उनकी मौत हो गई है। मौके पर मर्ग कायम किया गया है, एफएसएल टीम को जांच हेतु बुलाया गया है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।”

उन्होंने बताया।फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। एफएसएल टीम के पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीआई रावत की मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण।

