बिजनौर के धामपुर में 20 वर्षीय प्रेमी विपुल और नाबालिग प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या की, चांदपुर में 19 साल की शिवानी की शादी कहीं और तय, प्रेमी आशु के साथ मिलकर दी जान

बिजनौरः उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर थाना इलाके में 20 वर्षीय युवक और उसकी कथित नाबालिग प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं, चांदपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से प्रेमी युगल ने पेड़ पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय कुमार पांडेय ने बताया कि बिजनौर जिले के थाना धामपुर के गांव पीपला में शनिवार को विपुल (20) ने जहर खाकर जान दे दी। पांडेय ने बताया कि स्योहारा इलाके में एक अलग घटना में 16 वर्षीय एक लड़की ने विपुल से फोन पर बात करने के तुरंत बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। उधर, बिजनौर जिले के ही चांदपुर थाना इलाके में कथित तौर पर प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय हो जाने से क्षुब्द प्रेमी-प्रेमिका ने पेड़ पर फंदे से लटककर जान दे दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रकाश कुमार ने बताया कि रविवार सुबह चांदपुर क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर गांव के बाहर एक पेड़ से आशु (21) और शिवानी (19) के शव दो दुपट्टों के फंदे से लटके मिले।

दोनों एक ही गांव के सजातीय थे। एएसपी ने पुलिस को मिली जानकारी के हवाले से बताया कि दोनों में प्रेम-प्रसंग चल रहा था और शिवानी का रिश्ता अन्यत्र तय हो गया था, जिससे क्षुब्ध होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

