देवरिया डबल मर्डरः 20 साल की खातून का शव खेत से मिला और 16 वर्षीय मरियम का शव पोखर से बरामद, दोनों की हत्या
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2025 21:34 IST2025-10-15T21:33:35+5:302025-10-15T21:34:44+5:30
Deoria double murder: भटनी थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
Deoria: देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवती का शव खेत से मिला, जिसकी हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृत युवती की पहचान जिले के खामपार थाना क्षेत्र के धर्मखोर दुबे गांव निवासी हदीश मंसूरी की पुत्री गुड़िया खातून (20) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकैत गांव के एक खेत में युवती का शव मिलने से भटनी एवं खामपार थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को यह जानकारी तब मिली जब गांव के चरवाहे बकरी चराने उसी खेत में गये थे। शव देखकर चरवाहों ने ग्रामीणों को सूचना दी। भटनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती के गले पर काला निशान था, जिससे उसकी हत्या की आशंका जतायी गई है।
भटनी थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पायेगा। एसएचओ ने बताया कि सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है और जांच में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है।
देवरिया में पोखर से नाबालिग छात्रा का शव बरामद, हत्या की आशंका
देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक पोखर से एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अन्हारीबारी गांव में मंगलवार की रात एक पोखर से 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव मिला। उसकी पहचान अन्हारीबारी निवासी इसराइल की पुत्री मरियम (16) के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि बखरा इंटर कालेज में दसवीं की छात्रा मरियम मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे घर से निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की मगर उसका पता नहीं चल पाया। रात को करीब आठ बजे गांव के एक व्यक्ति ने पास के पोखर में छात्रा का शव उतराता देखा और उसके परिजन को सूचना दी।
सूत्रों ने बताया कि इस सूचना पर बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने शव की पहचान की और स्थानीय गौरी बाजार पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
बुलंदशहर में प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय होने से युवक ने पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी की
बुलंदशहर जिले में 22 वर्षीय एक युवक ने प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय होने पर मंगलवार को कथित तौर पर पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना अनूपशहर थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव में घटी और मृतक की पहचान साजिद (22) के तौर पर की गई है।
उसने बताया कि साजिद का एक युवती से प्रेम संबंध था जिसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इससे आहत होकर वह मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया। अनूपशहर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया, ‘‘साजिद को पानी की टंकी पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे, लेकिन वह नहीं माना। साजिद की मां भी उसे मनाने पहुंची मगर उसने अनसुनी कर पानी की टंकी से छलांग लगा दी।’’ उन्होंने बताया, ‘‘ साजिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।’’ एसएचओ शर्मा ने बताया मामले की जांच की जा रही है।