Delhi: गांधी विहार में UPSC अभ्यर्थी की हत्या, लिव-इन पार्टनर समेत 3 गिरफ्तार
By अंजली चौहान | Updated: October 27, 2025 08:32 IST2025-10-27T08:30:45+5:302025-10-27T08:32:18+5:30
Delhi Murder: दिल्ली पुलिस ने बताया कि अमृता चौहान और पीड़िता के बीच संबंध थे और वे साथ रह रहे थे। बाद में उसे पता चला कि राम केश मीणा ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लिए थे और उसके बार-बार कहने पर भी उन्हें डिलीट नहीं कर रहा था।
Delhi Murder: दिल्ली पुलिस ने 32 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी की नृशंस हत्या का पर्दाफाश किया है, जिसका जला हुआ शव इसी महीने की शुरुआत में गांधी विहार स्थित एक फ्लैट में मिला था। एक अधिकारी ने बताया कि 21 वर्षीय फॉरेंसिक साइंस के छात्र समेत तीन लोगों को पीड़ित का गला घोंटने, उसके शव को आग लगाने और सबूत मिटाने के लिए घटना को आकस्मिक आग का रूप देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृता चौहान (21), सुमित कश्यप (27) और संदीप कुमार (29) के रूप में की है, जो सभी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित राम केश मीणा की हत्या की और बाद में आग लगाने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर खोलने से पहले शव पर तेल, घी और अल्कोहल डाला।
यह एक सोची-समझी हत्या थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपियों ने इसे आग लगने की दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और फील्ड वर्क के ज़रिए इस साज़िश का पर्दाफ़ाश कर दिया।"
यह मामला इसी महीने की शुरुआत में, 6 अक्टूबर को, तब सामने आया जब पुलिस को गांधी विहार के एक घर से आग लगने की सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और पुलिस की एक टीम ने एफएसएल विशेषज्ञों के साथ मिलकर फ्लैट के अंदर एक बुरी तरह झुलसा हुआ शव बरामद किया। मृतक की पहचान जल्द ही रामकेश मीणा के रूप में हुई, जो उस कमरे में रहने वाली यूपीएससी की छात्र था।
शुरुआत में, बीएनएस के अग्नि-संबंधी प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश लोगों के इमारत में घुसने और उसके बाद एक महिला और एक अन्य पुरुष के लगभग 2:57 बजे - आग लगने से कुछ समय पहले - बाहर निकलने के बाद संदेह बढ़ गया। जाँचकर्ताओं ने तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण किया और घटना के समय अमृता चौहान के मोबाइल लोकेशन का पता लगाया जो अपराध स्थल के पास थी।
पुलिस ने कहा, "उस समय उसकी मौजूदगी और सीसीटीवी की गतिविधि ने उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया।"
एक अधिकारी ने कहा, "हमने तकनीकी निगरानी बढ़ा दी और उसे मुरादाबाद में ट्रैक किया।" पुलिस टीमों ने 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार करने से पहले कई छापे मारे। निरंतर पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया और पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके सहयोगी संदीप कुमार को सह-साजिशकर्ता बताया। उसकी निशानदेही पर, पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग और पीड़िता की शर्ट बरामद की।
आखिरकार, सुमित को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 23 अक्टूबर को संदीप को गिरफ्तार किया गया। दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि अमृता और पीड़िता एक रिश्ते में थे और साथ रह रहे थे। बाद में उसे पता चला कि मीना ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें हार्ड डिस्क पर संग्रहीत किया था, बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें हटाने से इनकार कर दिया।
एक जांच अधिकारी ने कहा, "उसने दावा किया कि वह फंसी हुई और अपमानित महसूस कर रही थी। फिर उसने अपने पूर्व प्रेमी को शामिल किया, जो क्रोधित हो गया और बदला लेने की ठान ली।"
पुलिस ने कहा कि अमृता — एक फोरेंसिक विज्ञान की छात्रा और अपराध-आधारित वेब श्रृंखला की शौकीन दर्शक होने के नाते — कथित तौर पर एक आकस्मिक गैस-सिलेंडर आग की तरह निष्पादन की विधि की योजना बनाई थी। एलपीजी सिलेंडर वितरक के रूप में काम करने वाले सुमित ने कथित तौर पर सिलेंडर रेगुलेटर खोला और आग को प्रज्वलित करने के लिए एक लाइटर का इस्तेमाल किया। दृश्य को अंजाम देने के बाद, आरोपी कथित तौर पर मृतक की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और सामान लेकर भाग गए, और छेड़छाड़-प्रूफ दिखने के लिए इसकी जाली हटाने के बाद लोहे के गेट को बाहर से बंद कर दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "जिस तरह से उन्होंने जांच को गुमराह करने की कोशिश की वह परेशान करने वाला था। लेकिन जब हमने समयरेखा, तकनीकी डेटा और स्थानीय खुफिया जानकारी का मिलान किया तो क्रम बिखर गया। उत्तरी जिला डीसीपी राजा बंथिया ने कहा, "मामला अब मजबूत तकनीकी और फोरेंसिक समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है।"