Delhi: आईपी यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, एमबीए छात्र ने की आत्महत्या से भड़के छात्र

Delhi: राजधानी दिल्ली में स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के एमबीए कोर्स के छात्र ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदखुशी कर ली है। छात्र के देर रात आत्महत्या करने के बाद से पूरी यूनिवर्सिटी में छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। 25 वर्षीय छात्र की मौत के बाद अन्य छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्विद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं।

25 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर अपने छात्रावास की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र की पहचान बिहार के वैशाली के गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो सेक्टर-16 में विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र था।

#WATCH | Delhi: Students of Guru Gobind Singh Indraprastha University held a protest last night against the university administration after a 25-year-old MBA student allegedly died by suicide after jumping from the seventh floor of a hostel building yesterday pic.twitter.com/95mzY83Ycn