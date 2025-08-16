Delhi Accident: दिल्ली में रफ्तार का कहर, थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, देखें वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2025 15:07 IST2025-08-16T15:07:46+5:302025-08-16T15:07:46+5:30

पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

Delhi Road Accident Motorcyclist Dies after being hit by Thar Car, Watch video | Delhi Accident: दिल्ली में रफ्तार का कहर, थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, देखें वीडियो

Delhi Accident: दिल्ली में रफ्तार का कहर, थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, देखें वीडियो

Delhi Road Accident: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर रात महिंद्रा थार ने भिक्षु लाल (40) के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘दुर्घटना के तुरंत बाद थार चला रहा व्यक्ति फरार हो गया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गईं हैं।’’

पुलिस ने बताया कि मोती नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाक्रम जानने समेत आरोपी की पहचान के मकसद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है और व्यक्ति के परिजन को सूचित कर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में 11 मूर्ति स्थल के पास एक थार वाहन ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था।

English summary :
Delhi Road Accident Motorcyclist Dies after being hit by Thar Car, Watch video


Web Title: Delhi Road Accident Motorcyclist Dies after being hit by Thar Car, Watch video

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentdelhiViral Videocrime news hindiCrimeसड़क दुर्घटनादिल्लीवायरल वीडियोक्राइम न्यूज हिंदीक्राइम