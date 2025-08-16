Delhi Accident: दिल्ली में रफ्तार का कहर, थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, देखें वीडियो

Delhi Road Accident: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर रात महिंद्रा थार ने भिक्षु लाल (40) के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘दुर्घटना के तुरंत बाद थार चला रहा व्यक्ति फरार हो गया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गईं हैं।’’

VIDEO | A 40-year-old man was killed after an SUV hit his motorcycle in west Delhi's Moti Nagar area, police said on Saturday. According to them, the Mahindra Thar rammed Bhikshu Lal's two-wheeler late on Friday night, killing the biker on the spot. The incident was captured on… pic.twitter.com/YsfwV05YpZ — Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025

पुलिस ने बताया कि मोती नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाक्रम जानने समेत आरोपी की पहचान के मकसद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है और व्यक्ति के परिजन को सूचित कर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में 11 मूर्ति स्थल के पास एक थार वाहन ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था।

