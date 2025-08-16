Delhi Accident: दिल्ली में रफ्तार का कहर, थार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2025 15:07 IST2025-08-16T15:07:46+5:302025-08-16T15:07:46+5:30
Delhi Road Accident: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर रात महिंद्रा थार ने भिक्षु लाल (40) के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘दुर्घटना के तुरंत बाद थार चला रहा व्यक्ति फरार हो गया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गईं हैं।’’
VIDEO | A 40-year-old man was killed after an SUV hit his motorcycle in west Delhi's Moti Nagar area, police said on Saturday. According to them, the Mahindra Thar rammed Bhikshu Lal's two-wheeler late on Friday night, killing the biker on the spot. The incident was captured on… pic.twitter.com/YsfwV05YpZ— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025
पुलिस ने बताया कि मोती नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाक्रम जानने समेत आरोपी की पहचान के मकसद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है और व्यक्ति के परिजन को सूचित कर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में 11 मूर्ति स्थल के पास एक थार वाहन ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था।
दिल्ली मोती नगर इलाके में सड़क हादसा, कल रात का मामला,थार ने मारी बाइक को टक्कर,हादसे में बाइक चालक की मौत हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुआ आरोपी— Lavely Bakshi (@lavelybakshi) August 16, 2025
फिलहाल आरोपी की तलाश जारी ,पीड़ित का नाम भिक्षु लाल उम्र 40 pic.twitter.com/UgN8rY89xv
दिल्ली : थार का कहर, बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत— News24 (@news24tvchannel) August 16, 2025
◆ घटना मोती नगर इलाके की है
◆ घटना के बाद थार का ड्राइवर फरार हो गया #Thar | #Delhi | Thar Car | Delhi pic.twitter.com/3F8OxsEFAl