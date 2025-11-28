दिल्ली में बेहद भयानक जुर्म, 'साइको किलर' ने मेंटली चैलेंज्ड महिला को सिर पर पत्थर मारकर किया घायल, फिर रेप के बाद दी दर्दनाक मौत
By रुस्तम राणा | Updated: November 28, 2025 22:27 IST2025-11-28T22:25:16+5:302025-11-28T22:27:05+5:30
दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक 23 साल के आदमी ने कथित तौर पर मेंटल हेल्थ की दिक्कतों से जूझ रही एक महिला के साथ रेप किया, उसके चेहरे और सिर पर किसी धारदार चीज़ से वार किया और फिर पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आरोपी को "साइको किलर" बताया।
आरोपी सलमान उर्फ बोना को कड़ी तलाश के बाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज और क्राइम स्पॉट पर छोड़ी गई एक जोड़ी चप्पलों की मदद से उसे ट्रैक किया। 1उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने 52 साल की महिला के साथ रेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
घटना कैसे सामने आई?
16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पीछे कुछ झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी है। उन्होंने बताया कि बाद में मृतक की पहचान होलंबी कलां के मेट्रो विहार में रहने वाली एक कूड़ा बीनने वाली के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के आधे नंगे शरीर पर चेहरे और सिर पर गहरे घाव थे, जो शायद चाकू से मारे गए थे।
मौके से एक हथियार, महिलाओं की एक जोड़ी चप्पलें और एक आदमी की दूसरी चप्पलें बरामद हुईं। इसके बाद, केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई। ऑफिसर ने कहा, "स्टेशन के पास एक पब्लिक टॉयलेट के CCTV फुटेज में महिला अंदर आती दिख रही थी। कुछ देर बाद, गुलाबी शर्ट, ग्रे पैंट और सफेद-काली चप्पल पहने एक आदमी उसका पीछा करता दिखा। चप्पलें मौके से मिली चप्पलों से मेल खाती थीं।"
उन्होंने कहा कि फुटेज में संदिग्ध को सराय पीपल थाला की ओर नंगे पैर निकलते हुए भी दिखाया गया है। CCTV फुटेज से जांच करने वाले लोग बढ़ौला गांव की झुग्गियों तक पहुंचे, जहां संदिग्ध की पहचान सलमान के तौर पर हुई। हालांकि, पुलिस के उसके घर पहुंचने से पहले ही वह भाग गया था।
टीमें गाजियाबाद के लोनी, उत्तर प्रदेश के मुकुंदपुर और कासगंज भेजी गईं, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। हत्या से एक दिन पहले से उसका मोबाइल फोन बंद था। 17 और 18 नवंबर की रात को एक टिप-ऑफ मिली कि सलमान गुजरात के वेदाच भाग गया है। ऑफिसर ने कहा कि आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने हत्या कबूल कर ली।
ऑफिसर ने कहा, "आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था और उसने पहले उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर उसने उसके साथ रेप किया और मौके से जाने से पहले, उसने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। जुर्म बहुत भयानक था। हम पूरे मामले की आगे जांच कर रहे हैं।"
पुलिस ने कहा कि सलमान एक आदतन अपराधी है, जो पहले भी लूट और किडनैपिंग और एक नाबालिग लड़की के रेप के दो गंभीर मामलों में शामिल रहा है। ऑफिसर ने कहा, हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने मेंटली चैलेंज्ड महिला को क्यों मारा।