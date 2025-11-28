कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

Delhi: सिंह ढिल्लों के नेटवर्क के साथ समन्वय कर रहा था और शर्मा के 'कप्स कैफे' को धमकाने के लिए एक व्यापक साजिश का भी हिस्सा था।

Delhi: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे में फायरिंग के आरोप में एक शूटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आदमी की पहचान कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के करीबी साथी बंधु मान सिंह के तौर पर की है। अधिकारियों के अनुसार, सिंह ढिल्लों के नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और शर्मा के ‘कप्स कैफे’ को डराने-धमकाने के लिए टारगेट करने की एक बड़ी साजिश का भी हिस्सा था।

ऑफिसर ने बताया, "उसके पास से कारतूस के साथ एक चीनी पिस्टल बरामद हुई है। साजिश में उसकी भूमिका और विदेशी ऑपरेटिव्स के साथ उसके लिंक की आगे जांच की जा रही है।"

दूसरे साजिश करने वालों की पहचान करने और भारत और विदेशों में गैंग की एक्टिविटीज़ का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

कप्स कैफे को टारगेट करके कई फायरिंग की गईं

कपिल शर्मा का 'कप्स कैफे' पहली बार जुलाई में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खुला था। खुलने के कुछ दिनों बाद ही, रेस्टोरेंट को अनजान शूटरों ने निशाना बनाया। जुलाई में हुए इस हमले के बाद, शर्मा के कैफ़े में दो और फायरिंग की खबरें आईं। एक अगस्त में हुई थी, और सबसे नई 16 अक्टूबर को हुई थी।

अपनी नई फिल्म किस किस को प्यार करूँ 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में, हमलों के बारे में बात करते हुए, कपिल शर्मा ने कहा कि हर हमले के बाद कप्स कैफे को दर्शकों के बीच ज्यादा ओपनिंग मिली।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वहाँ के नियम और पुलिस के पास शायद (ऐसी घटना) को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। लेकिन जब हमारा केस हुआ, तो यह फेडरल सरकार के पास गया, और कैनेडियन पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई।"

शर्मा ने आगे कहा, "असल में, हर फायरिंग की घटना के बाद, हमें कैफे में ज्यादा ओपनिंग मिली। इसलिए अगर भगवान मेरे साथ हैं तो सब ठीक है।"

