Delhi: नरेला में 3 भाइयों ने ली युवक की जान, फरार आरोपी बेगुसराय से गिरफ्तार

Delhi Crime News:दिल्ली पुलिस ने बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी के कारण एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तीन भाइयों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनीष, राजेश उर्फ ​​हड्डी और राजा घटना के बाद से पिछले साल सितंबर से फरार थे।

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी तलाश थी। पुलिस ने बताया कि दिल्ली की एक अदालत ने पहले ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। अकबर नामक व्यक्ति की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पहले हुए झगड़े को लेकर उसे और उसके भाई राजा को धमकी दी थी।

पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन मनीष ने अपने भाइयों राजेश और राजा तथा उनके साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के समूह पर सुनियोजित हमला किया। हमले के दौरान शिकायतकर्ता के करीबी दोस्त बादशाह को कई बार चाकू मारा गया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिली थी कि आरोपी बिहार के बेगुसराय जिले में छिपे हुए हैं।

🚨 BIG BREAKTHROUGH | NDR, CRIME BRANCH | DELHI POLICE 🚨



👊 Three hardcore criminal arrested after interstate manhunt

📍 Absconding accused of a murder of PS Narela Industrial Area, Delhi

🏃‍♂️ On the run for months, constantly changing locations

📍 Tracked down & nabbed from… pic.twitter.com/9OPXq6P0yA — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) January 10, 2026

पुलिस ने बताया कि आठ जनवरी को तीनों आरोपियों को बेगुसराय से ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि लंबी पूछताछ के दौरान तीनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता कथित तौर पर स्वीकार कर ली। पुलिस ने बताया कि मनीष चोरी, शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध और हत्या के प्रयास सहित 35 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्त है। राजा के खिलाफ पहले से ही तीन मामले दर्ज हैं, जबकि राजेश उर्फ ​​हड्डी भी कथित तौर पर कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है।

