निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता को किया गिरफ्तार- सूत्र

Highlights निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता को किया गिरफ्तार आरोप है कि साहिल का पिता पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका है पुलिस जांच कर रही है कि निक्की के मर्डर में साहिल के परिवार की क्या भूमिका थी

नई दिल्ली: निक्की यादव हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र गहलोत को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र गहलोत पहले भी मर्डर केस में जेल की हवा खा चुका है।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस साहिल के पिता को ढाबे पर ले कर गई और हत्याकांड से जुड़े कई सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 17 फरवरी को पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र, दो चचेरे भाइयों आशीष व नवीन और दो दोस्तों अमर व लोकेश को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया था।

Nikki Yadav case: Accused Sahil's father was earlier arrested in murder case, say Delhi Police sources



Read @ANI Story | https://t.co/41AxL9b2Wr#NikkiYadav#DelhiPolice#Delhipic.twitter.com/eKTa66lL7z