Delhi: सीलमपुर में नाबालिग की सरेआम हत्या, पुलिस बूथ से कुछ कदम दूरी पर हुआ हमला

By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 09:13 IST2025-09-26T09:11:54+5:302025-09-26T09:13:05+5:30

Delhi Crime:   उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर स्थित जे ब्लॉक पुलिस बूथ के पास बुधवार शाम एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi Minor murdered in broad daylight in Seelampur attack took place just steps away from police booth | Delhi: सीलमपुर में नाबालिग की सरेआम हत्या, पुलिस बूथ से कुछ कदम दूरी पर हुआ हमला

Delhi: सीलमपुर में नाबालिग की सरेआम हत्या, पुलिस बूथ से कुछ कदम दूरी पर हुआ हमला

Delhi Crime:  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जे ब्लॉक पुलिस बूथ से चंद कदम की दूरी पर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, चाकूबाजी की घटना रात करीब 8:27 बजे हुई। जब पुलिस मौके पर पहुँची, तब तक घायल युवक को जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग हैं। आरोपी, जिसकी पहचान सीसीएल के रूप में हुई है, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्तेमाल किया गया हथियार, एक चाकू, बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जाँच कर रही हैं और चल रही जाँच के तहत साक्ष्य एकत्र कर रही हैं।

दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि सीलमपुर पुलिस थाने में संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस ने हत्या के मकसद के बारे में और जानकारी नहीं दी है। जाँच जारी है।

कुछ दिन पहले, रविवार रात जामिया नगर स्थित उनके अपार्टमेंट में एक 65 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव मिला था, जबकि उनके पति, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक हैं, को गंभीर हालत में बचा लिया गया था, पुलिस ने सोमवार को बताया। उनका लगभग 50 वर्षीय बेटा, इमरान उर्फ ​​शैली, जो मानसिक रूप से विकलांग है और मानसिक बीमारी का इतिहास रखता है, भी घर के अंदर था।

पुलिस ने कहा कि वह अंदर से बात कर रहा था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। गफ्फार मंजिल की घटना के बारे में 21 सितंबर को रात 11.10 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जब कॉलर ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और उनका बेटा जवाब नहीं दे रहा था।

Web Title: Delhi Minor murdered in broad daylight in Seelampur attack took place just steps away from police booth

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi crimedelhi policemurder casedelhi newsदिल्ली क्राइमदिल्ली पुलिसहत्यादिल्ली समाचार