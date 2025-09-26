Delhi: सीलमपुर में नाबालिग की सरेआम हत्या, पुलिस बूथ से कुछ कदम दूरी पर हुआ हमला
By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 09:13 IST2025-09-26T09:11:54+5:302025-09-26T09:13:05+5:30
Delhi Crime: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर स्थित जे ब्लॉक पुलिस बूथ के पास बुधवार शाम एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है।
Delhi Crime: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जे ब्लॉक पुलिस बूथ से चंद कदम की दूरी पर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, चाकूबाजी की घटना रात करीब 8:27 बजे हुई। जब पुलिस मौके पर पहुँची, तब तक घायल युवक को जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग हैं। आरोपी, जिसकी पहचान सीसीएल के रूप में हुई है, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्तेमाल किया गया हथियार, एक चाकू, बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जाँच कर रही हैं और चल रही जाँच के तहत साक्ष्य एकत्र कर रही हैं।
15-year-old boy stabbed to death in Seelampur— Voiceup Media (@VoiceUpMedia1) September 25, 2025
Karan (15), son of Tejpal from New Seelampur, was fatally stabbed around 8:27 PM near PS Seelampur. He was declared dead at JPC Hospital. The accused, a CCL, has been arrested, and the murder weapon (knife) recovered. Forensic teams… pic.twitter.com/DRqi2STKQ6
दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि सीलमपुर पुलिस थाने में संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पुलिस ने हत्या के मकसद के बारे में और जानकारी नहीं दी है। जाँच जारी है।
कुछ दिन पहले, रविवार रात जामिया नगर स्थित उनके अपार्टमेंट में एक 65 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव मिला था, जबकि उनके पति, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक हैं, को गंभीर हालत में बचा लिया गया था, पुलिस ने सोमवार को बताया। उनका लगभग 50 वर्षीय बेटा, इमरान उर्फ शैली, जो मानसिक रूप से विकलांग है और मानसिक बीमारी का इतिहास रखता है, भी घर के अंदर था।
पुलिस ने कहा कि वह अंदर से बात कर रहा था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। गफ्फार मंजिल की घटना के बारे में 21 सितंबर को रात 11.10 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जब कॉलर ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और उनका बेटा जवाब नहीं दे रहा था।