Delhi: सऊदी अरब से लौटने के बाद बेटे ने की अम्मी के साथ हैवानियत, बुजुर्ग महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली के हौज काजी इलाके से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने ही बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। 65 वर्षीय माँ ने अपने 39 वर्षीय बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के आरोप के बाद उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने दावा किया है कि वह उसे सालों पहले विवाहेतर संबंध होने के संदेह में "सजा" दे रहा था।

बुजुर्ग महिला अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ शुक्रवार को हौज़ काज़ी पुलिस स्टेशन पहुँची और कथित हमलों की शिकायत दर्ज कराई। यह हमला इस महीने की शुरुआत में एक धार्मिक यात्रा से लौटने के बाद हुआ था।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता अपने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पति, आरोपी बेटे और उनकी एक बेटी के साथ हौज काजी इलाके में रहती है। परिवार की एक बड़ी बेटी भी है जो शादीशुदा है और उसी मोहल्ले में अपने ससुराल वालों के साथ रहती है।

17 जुलाई को, महिला, उसका पति और छोटी बेटी तीर्थयात्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। आठ दिन बाद, जब वे अभी भी विदेश में थे, आरोपी ने अपने पिता को फोन करके उन्हें वापस आने के लिए कहा।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, "उसने कहा कि हमें दिल्ली आ जाना चाहिए क्योंकि वह चाहता है कि मेरे पति मुझे तलाक दे दें। उसने दावा किया कि उसे पता चला है कि मेरे अन्य पुरुषों के साथ विवाहेतर संबंध थे, जब वह बच्ची थी, उसकी छोटी बहन के जन्म से पहले, और जब मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर जाते थे।" बेटे ने अगले हफ़्ते भी बार-बार इसी तरह के फ़ोन किए।

इन बेचैन करने वाले फ़ोन कॉल्स से चिंतित होकर, परिवार 1 अगस्त को दिल्ली लौट आया। पहुँचते ही, आरोपी ने कथित तौर पर अपनी माँ पर तुरंत हमला कर दिया। एक अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बताया, "उसने मेरा बुर्का उतरवा दिया, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और पीटा। उसने मेरे पति से कहा कि उसने मुझे बिगाड़ दिया है।"

A 39-year-old man has been arrested for allegedly raping his 65-year-old mother in central Delhi’s Hauz Qazi area, with the victim telling police her son claimed he was “punishing” her over suspicions that she had an extramarital affair years earlier.



हिंसा से डरकर, महिला घर छोड़कर अपनी बड़ी बेटी के साथ रहने लगी। 11 अगस्त को जब मामला और बिगड़ गया, तो वह वापस लौटी।

मामले से वाकिफ एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि उस दिन रात करीब 9.30 बजे, आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों से कहा कि वह अपनी माँ से अकेले में बात करना चाहता है। अधिकारी ने कहा, "उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने कहा कि वह उसे उसके पिछले व्यवहार की सज़ा दे रहा है, जबकि महिला ने दलील दी कि वह उसकी माँ है।"

सदमे और शर्मिंदगी के कारण, महिला ने तुरंत घटना की सूचना नहीं दी और सुरक्षा के लिए अपनी बेटी के कमरे में सोने लगी।

गुरुवार को, आरोपी कथित तौर पर लगभग 3.30 बजे कमरे में घुस आया और फिर से उसका यौन उत्पीड़न किया।

अगले दिन, पीड़िता ने अपनी छोटी बेटी को सारी बात बताई, जिसने अपनी माँ से पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया।

इसके बाद माँ और बेटी हौज़ काज़ी पुलिस स्टेशन पहुँचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।

