दिल्ली-लखनऊः 2 राजधानी और 4 हत्या?, आखिर किसने किया जघन्य हत्याकांड, 12 घंटे में बर्बरता

Highlights पत्नी और बेटा उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, दरवाजा बंद है। लखनऊ पुलिस ने जगदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल माह से घर छोड़कर आलमबाग में अपने मायके में रह रही थी।

नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी में 12 घंटे में 4 लोगों की हत्या हो गई। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक घर में महिला और उसका किशोर बेटा मृत पाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में बुधवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में अपने ससुराल के दो लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने कहा कि कल रात 9:43 बजे लाजपत नगर-1 से कुलदीप (44) को पीसीआर कॉल मिली। उसने बताया कि उसकी पत्नी और बेटा उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, दरवाजा बंद है।

#WATCH | Delhi's Double murder case | A PCR call was received yesterday at 9:43 pm from Kuldeep (44) from Lajpat Nagar-I. He informed that his wife and son are not responding to his calls, the door is closed, and there are blood stains at the gate and on the stairs. Police… pic.twitter.com/wPjau5OV3a

Delhi | A PCR call was received yesterday at 9:43 pm from Kuldeep (44) from Lajpat Nagar-I. He informed that his wife and son are not responding to his calls, the door is closed, and there are blood stains at the gate and on the stairs. Police reached the spot, and the gate was… https://t.co/SaWxTLQswX— ANI (@ANI) July 3, 2025