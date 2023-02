दिल्ली: वैलेंटाइन डे के दिन ही 'एक और श्रद्धा' की चढ़ी बलि, ढाबे के फ्रिज में प्रेमी ने रखा प्रेमिका का शव

Highlights दिल्ली के नजफगढ़ में श्रद्धा मर्डर केस की तरह हुई एक और वारदात प्रेमी ने 25 वर्षीय महिला के शव को फ्रिज में रखा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि एक ओर हत्याकांड से दिल्ली का दिल दहला कर रख दिया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ के एक गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक ढाबे के फ्रिजर में महिला की लाश मिलने हड़कंप मच गया।

25 वर्षीय महिला दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की रहने वाली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ढाबा मालिक साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और एक बार फिर लोगों के दिलों में श्रद्धा मर्डर केस की याद ताजा हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, मृतका आरोपी की प्रेमिका थी। साहिल ने अपनी प्रेमिका की पहले हत्या की और फिर उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार सोमवार को पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और उन्होंने शव को बरामद किया।

Body of a woman from Uttam Nagar found in a freezer at a dhaba located on the outskirts of Mitraon village, Najafgarh. Accused Sahil Gahlot apprehended. Further investigation underway: Delhi Police