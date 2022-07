दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों के निलंबन का आदेश, भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग का मामला, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने की कार्रवाई

Highlights उपराज्यपाल के निर्देश पर छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जा रहा है।

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के छह अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

Delhi LG orders suspension of 6 MCD officials on graft charges, for abusing official position: Sources