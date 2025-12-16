रात 2 बजे गोलीबारी, 2 भाई 31 वर्षीय फैजल और 33 वर्षीय नदीम को गोलियों से भूना, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

Highlights नदीम को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिकी दर्ज कर ली और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दल गठित किए हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

Delhi: उत्तरपूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उसे सोमवार देर रात एक बजकर 40 मिनट पर गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक व्यक्ति मृत मिला और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान जाफराबाद निवासी 31 वर्षीय फैजल और उसके 33 वर्षीय भाई नदीम के रूप में हुई है। नदीम को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटनाक्रम का पता लगाने में मदद करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमलावर का पता लगाने के लिए कई दल गठित किए हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

