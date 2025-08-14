Delhi Rape: दोस्त के घर पार्टी करने गई युवती, शराब पीलाकर किया गैंगरेप; आरोपी फरार

Delhi Rape: महिला ने आरोप लगाया कि एक पार्टी में शराब पीने के बाद चार लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

Delhi Rape: राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में गैंगरेप की शर्मनाक हरकत सामने आई है। पुलिस के बयान के अनुसार, रविवार रात उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक पार्टी में 24 वर्षीय एक महिला के साथ चार लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में कार्यरत महिला ने आरोप लगाया है कि शराब पीने के बाद एक पार्टी में चार लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

अधिकारी ने कहा, "अपनी शिकायत में उसने बताया कि रविवार को उसके एक पुरुष मित्र का फोन आया और उसे सिविल लाइंस स्थित एक दोस्त के घर पार्टी में आमंत्रित किया गया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अंडर हिल रोड के पास स्थित उसके घर चली गई।"

 वहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त, एक अन्य परिचित और दो अन्य पुरुषों से हुई। अधिकारी ने कहा, "उसने बताया कि सभी ने देर रात तक साथ में शराब पी और पार्टी की। उसने बताया कि रात में किसी समय उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया और वह बेहोश हो गई।"

पुलिस ने महिला के हवाले से बताया कि चारों पुरुष उसे शौचालय ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अधिकारी ने कहा, "महिला ने बताया कि संदिग्धों ने उसकी पिटाई की और उन्होंने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।" बाद में, उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को सूचना देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी।

अधिकारी ने कहा, "वे लोग उसे उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए। इसके बाद महिला ने पुलिस को फोन किया और मामले की सूचना दी। एक महिला अधिकारी ने फोन उठाया और उसे मेडिकल जांच के लिए ले गई।" उन्होंने आगे कहा कि उसके माता-पिता को सूचित किया गया और उसकी काउंसलिंग की गई।

उसकी शिकायत के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने कहा, "टीम सिविल लाइंस स्थित घर गई, लेकिन आरोपी गायब थे। टीमें उनकी तलाश में हैं।"

मुंडका में नौकरी दिलाने के बहाने रेप

मालूम हो कि एक अन्य घटना में, एक 32 वर्षीय महिला के साथ एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर बलात्कार किया। सोमवार को मुंडका थाने में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने कहा कि महिला ने जाँचकर्ताओं को बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन अपने पति के हमलों से बचने के लिए दिल्ली भाग गई। ट्रेन में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई और उसने दिल्ली में उसे रहने की जगह और नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया। बाद में, उसने उसे किराए का मकान दिलाने में मदद की। 

हालांकि, रविवार रात को वह व्यक्ति किराए के मकान में आया और महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब वह चला गया, तो महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस व्यक्ति की तलाश कर रही है।

