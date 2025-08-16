Delhi: गैंगस्टर सलमान त्यागी का फंदे से लटका मिला शव, मंडोली जेल में पुलिस ने की जांच शुरू

Gangster Salman Tyagi Dies: तिहाड़ जेल परिसर में स्थित दिल्ली की मंडोली जेल सनसनीखेज खबर सामने आई है। जेल संख्या 15 में बंद कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी कथित तौर पर आत्महत्या करके अपनी बैरक में मृत पाया गया। गैंगस्टर के कथित आत्महत्या मामले में पुलिस फौरन हरकत में आई है और जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, त्यागी का शव उसकी कोठरी के अंदर एक चादर से लटका हुआ मिला। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी, उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दोषसिद्धि हुई थी और उस पर हत्या, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोप थे। उसकी मौत ने जेल की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

देश की राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल में गैंगस्टर सलमान त्यागी ने की आत्महत्या



मकोका मामले में बंद सलमान त्यागी को सेल नंबर 15 में फांसी पर लटकता पाया गया



बिस्तर की चादर से फांसी लगाकर दी अपनी जान



सलमान त्यागी पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई… pic.twitter.com/k3LLJEa2pT — FM News (@FMNewsLive) August 16, 2025

इस घटना के बाद, जेल अधिकारियों ने विस्तृत जाँच शुरू की और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वरिष्ठ जेल अधिकारियों और संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यह देखना बाकी है कि यह आत्महत्या का मामला था या इसमें कोई गड़बड़ी थी। जांच पूरी होने के बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे।

