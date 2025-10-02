Delhi: पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर गिरफ्तार, मुनव्वर फारूकी की हत्या की मिली थी सुपारी

October 2, 2025

Delhi: पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुंबई और बेंगलुरु में फारूकी पर नजर रखने के लिए उनकी कथित रूप से जासूसी की।

Delhi: रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंद्र चारण गिरोह के दो सदस्यों को बृहस्पतिवार सुबह जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की कथित तौर पर सुपारी दी गई थी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है तथा वे हरियाणा के पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं।

जांच अधिकारियों के अनुसार दोनों बदमाशों को विदेश में रहने वाले माफिया रोहित गोदारा से निर्देश मिलते थे, जो गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुंबई और बेंगलुरु में फारूकी पर नजर रखने के लिए उनकी कथित रूप से जासूसी की।

एक अधिकारी ने बताया कि गोली लगने से घायल हुआ राहुल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में वांछित था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियार और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। 

