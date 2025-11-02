Delhi: नकली बंदूकें लेकर चोरी करने पहुंचे चोर, घर में घुसते ही कोशिश हुई नाकाम, 4 गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 2, 2025 09:55 IST2025-11-02T09:54:28+5:302025-11-02T09:55:24+5:30
Delhi: मध्य दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में शनिवार तड़के खिलौना पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति के मामा को लूटने का प्रयास करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
Delhi: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में दंपती को नकली बंदूक के बल पर लूटने की कोशिश करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मोहम्मद शहजान, गौरव कुमार, चौधरी प्रशांत सिंह और अब्दुल समद के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, लुटेरों का निशाना शहजान का मामा अलाउद्दीन था।
यह घटना शुक्रवार रात करीब 11.45 बजे हुई, जब अलाउद्दीन और उसकी पत्नी नूरजहां टीवी देख रहे थे तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही अलाउद्दीन ने दरवाजा खोला, नकाब पहने हुए चार लोग घर में घुस आए और बंदूक तथा चाकू दिखा कर दोनों को धमकाया।
अलाउद्दीन की बहू नमीरा ने लुटेरों को देखकर शोर मचाया। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और किसी ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद चारों को पकड़ लिया गया।