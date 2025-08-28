Delhi: न्यू अशोक नगर में एनकाउंटर, लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा
By अंजली चौहान | Updated: August 28, 2025 10:42 IST2025-08-28T10:40:23+5:302025-08-28T10:42:08+5:30
Delhi Encounter: दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्यों कार्तिक जाखड़ और कविश को गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की।
Delhi Encounter: दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कार्तिक जाखड़ और कविश के रूप में हुई है। कार्तिक और कविश ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में, पुलिस ने उनमें से एक के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि दोनों अमेरिका स्थित गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के गुर्गे हैं, जिसके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं।
इस महीने की शुरुआत में, झारखंड के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को बाकू, अज़रबैजान से वापस लाया, जो झारखंड पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक पहला प्रत्यर्पण था।
झारखंड पुलिस के अनुसार, मयंक सिंह स्थानीय गैंगस्टर अमन साहू और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच एक अहम कड़ी प्रतीत होता है। इस गैंगस्टर के खिलाफ झारखंड, राजस्थान और संभवतः अन्य राज्यों में लगभग 50 मामले दर्ज हैं।
VIDEO | Delhi: Two Lawrence Gang members nabbed and one shot in the leg during police encounter in New Ashok Nagar. More details area awaited.#DelhiNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/c5hsaFF7eW
एटीएस के एसपी ऋषव कुमार झा ने कहा था, "हमने उसे बाकू, अज़रबैजान से प्रत्यर्पित किया है। झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है और हमें उम्मीद है कि देश से बाहर रह रहे बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पित या निर्वासित कर दिया जाएगा।"
झा ने कहा, "प्रथम दृष्टया, वह अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच संपर्क सूत्र प्रतीत होता है। हम उससे पूछताछ करेंगे और जेल में बंद दोनों गिरोहों के बीच संबंधों के बारे में सभी विवरण जुटाएँगे। उसके खिलाफ झारखंड, राजस्थान और अन्य जगहों पर 50 मामले दर्ज हैं।" मई 2024 में, खुफिया जानकारी मिलने पर, रायपुर पुलिस ने रविवार को राजस्थान और झारखंड से अमन साहू गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया।
#WATCH | Delhi | North West Delhi DCP Bhisham Singh says, "On the night of the 24th and 25th, a robbery occurred near Prem Bari Bridge as a complainant was stopped his motorcycle. Gala Ghotu Gang members assaulted him, strangling him and stealing his belongings, including a ring,… pic.twitter.com/cyWXlf4jNX— ANI (@ANI) August 27, 2025
कथित तौर पर, ये संदिग्ध मयंक सिंह के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के लिए ऑपरेशन का निर्देशन करता था।
आरोपी लगातार मयंक के संपर्क में थे और लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के गिरोह के लक्ष्यों को अंजाम देते थे। वे अपने काम और पहचान के लिए कोडनेम का भी इस्तेमाल करते थे। गिरोह के सदस्य छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सक्रिय थे और इन क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों को निशाना बनाते थे।
पुलिस टीम ने उन्हें दो-तीन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की है जिसका इस्तेमाल उनकी वारदातों में किया जाता था।