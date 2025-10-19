Delhi: डबल मर्डर से दहली दिल्ली, गर्भवती महिला को पूर्व लिव-इन पार्टनर ने मारा चाकू, बौखलाए पति ने हमलावर को उतारा मौत के घाट

Delhi Double murder : राजधानी दिल्ली के नबी करीब इलाके में एक चौकाने वाली घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जहां एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके पति ने हमलावर को काबू करके उसकी हत्या कर दी।

बताया जा रहा है कि यह घटना कुतुब रोड के पास एक व्यस्त इलाके में सबके सामने हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना शनिवार रात को हुई जब मृतक महिला, जिसकी पहचान शालिनी (22) के रूप में हुई है, कुतुब रोड पर अपनी माँ शीला से मिलने जा रही थी। शालिनी अपने पति आकाश के साथ यात्रा कर रही थी, तभी उसका पूर्व लिव-इन पार्टनर आशु अचानक वहाँ पहुँच गया।

रिपोर्ट के अनुसार, आशु ने आकाश पर चाकू से हमला किया, हालाँकि आकाश पहले वार से बच निकलने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी की ओर मुड़कर उस पर कई बार चाकू से वार किया।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने पीटीआई के हवाले से एक बयान में कहा, "आकाश उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उसे भी चाकू मार दिया गया। हालाँकि, वह आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा, उसका चाकू छीन लिया और हाथापाई के दौरान उसे चाकू मार दिया।"

पुलिस ने बताया कि शालिनी के भाई रोहित और कुछ स्थानीय निवासी तीनों को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया।

इस बीच, 23 वर्षीय आकाश, जिसे अपनी पत्नी को बचाते हुए चाकू के कई वार लगे, का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने कहा, "जांच के दौरान पता चला कि शालिनी अपनी मौत के समय गर्भवती थी।" शीला की शिकायत के आधार पर नबी करीम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103-1 (हत्या) और 109-1 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महिला के पति के पास लौटने के फैसले से लिव-इन पार्टनर नाराज

शालिनी की माँ के अनुसार, कुछ साल पहले उनके वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया था, जिसके दौरान वह आशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी।

डीसीपी ने बताया कि बाद में, उसने आकाश के साथ सुलह कर ली और उसके और अपने दो बच्चों के साथ रहने लगी। पुलिस ने बताया कि इससे आशु नाराज़ हो गया, जिसने शालिनी के अजन्मे बच्चे का पिता होने का भी दावा किया था।

पुलिस के अनुसार, 34 वर्षीय आशु उर्फ ​​शैलेंद्र को नबी करीम पुलिस स्टेशन में "बदमाश" घोषित किया गया था। उन्होंने कहा, "आशु नबी करीम पुलिस स्टेशन में बदमाश (बीसी) घोषित किया गया था और उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आकाश के भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।"

