Delhi News: दिन दहाड़े रोहिणी में बदमाशों ने की 20 राउंड फायरिंग, कारोबारी को बनाया निशाना; हमले के समय का CCTV वायरल
By अंजली चौहान | Updated: January 3, 2026 12:32 IST2026-01-03T12:31:10+5:302026-01-03T12:32:20+5:30
Delhi News: 2 जनवरी को रोहिणी सेक्टर 24 में हुई फायरिंग की घटना के CCTV विजुअल्स वायरल हो रहा है
Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि उन्हें पुलिस का मानो डर ही नहीं रहा। ताजा घटना रोहिणी इलाके में हुई जहां दिन के उजाले में बदमाश बाइक पर आए और कारोबारी की एसयूवी पर 20 राउंड फायरिंग की। शुक्रवार शाम 2 जनवरी को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की SUV पर करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं, ताकि उससे रंगदारी की मांग पूरी न होने पर धमकी दी जा सके।
हमलावर, जो शाम करीब 5:30 बजे मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने खड़ी गाड़ी पर गोलियां बरसाईं और फिर मौके से फरार हो गए, जिससे गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया और इलाके में दहशत फैल गई।
VIDEO | Delhi: CCTV visuals of the firing incident which took place in Rohini Sector 24 on January 2.— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2026
A property dealer's car was shot at in northwest Delhi's Rohini on Friday evening, police said. According to sources in the police, more than 20 rounds were fired at the… pic.twitter.com/dlAfmLGMCu
जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर को दिसंबर के आखिर से एक ऐसे व्यक्ति के इंटरनेशनल WhatsApp कॉल आ रहे थे, जो खुद को "बड़ा गैंगस्टर" बता रहा था और 3 करोड़ रुपये की मांग कर रहा था। है
हैरानी की बात यह है कि गोलीबारी के तुरंत बाद, पीड़ित को एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें चेतावनी दी गई थी कि इस बार सिर्फ़ उसकी कार को निशाना बनाया गया है, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए गए तो अगली बार उसकी पत्नी और बच्चों को निशाना बनाया जाएगा।
मालूम हो कि यह कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास जारी है।