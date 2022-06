मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को करेगी गिरफ्तार, दिल्ली कोर्ट ने दी अनुमति

Highlights पटियाला कोर्ट में पंजाब पुलिस की कई बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची थी पंजाब पुलिस ने कोर्ट से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग की थी

नई दिल्ली: मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मामले में पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता होने की बात सामने आई है।

लॉरेंस बिश्नोई इस समय आर्म्स एक्ट के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस साउथ रेंज स्पेशल सेल ने बिश्नोई की चार दिन की हिरासत मांगी थी।

