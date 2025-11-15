Delhi Car Blast: ताजा सीसीटीवी फुटेज में सुसाइड बॉम्बर डॉ. मुहम्मद उमर फरीदाबाद में मोबाइल शॉप में दिखा

वीडियो की सही तारीख का पता नहीं चल पाया है। वीडियो में डॉ. नबी दो मोबाइल फोन और एक काले रंग के बैग के साथ दुकान में बैठे दिखाई दे रहे हैं। बाद में, उन्होंने एक मोबाइल फोन दुकानदार को चार्ज करने के लिए दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली कार आत्मघाती बम विस्फोट के हमलावर डॉ. मुहम्मद उमर नबी का एक नया सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उन्हें हरियाणा के फरीदाबाद में एक मोबाइल की दुकान के अंदर देखा जा सकता है। वीडियो की सही तारीख का पता नहीं चल पाया है। वीडियो में डॉ. नबी दो मोबाइल फोन और एक काले रंग के बैग के साथ दुकान में बैठे दिखाई दे रहे हैं। बाद में, उन्होंने एक मोबाइल फोन दुकानदार को चार्ज करने के लिए दिया।

क्लिप में आत्मघाती हमलावर घबराया हुआ लग रहा था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह फुटेज 30 अक्टूबर का है, यानी विस्फोट से लगभग 11 दिन पहले का। दिल्ली कार विस्फोट के समय आत्मघाती हमलावर के पास फ़ोन नहीं था। वीडियो में उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस बीच, डॉक्टर की पोशाक में डॉ. नबी की एक नई तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है।

डॉ. नबी ने सोमवार शाम 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर यह शक्तिशाली विस्फोट किया। उन्होंने विस्फोटकों से लदी अपनी हुंडई i20 कार में विस्फोट कर दिया। डीएनए परीक्षणों से कथित तौर पर पुष्टि हुई है कि डॉ. नबी ही वह हुंडई i20 कार चला रहे थे जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था। 

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि डॉ. नबी का डीएनए नमूना उनकी माँ के डीएनए से मेल खाता है। हमले से लगभग तीन घंटे पहले, सीसीटीवी फुटेज में उन्हें सोमवार दोपहर 3:19 बजे सुनहरी मस्जिद के अंदर पार्किंग में कार चलाते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि डॉ. नबी ने 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के एक कार डीलर से यह गाड़ी खरीदी थी।

यह हमला जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा 2,900 किलोग्राम विस्फोटक ज़ब्त किए जाने के एक दिन बाद हुआ। इससे पहले, डॉ. अदील अहमद राठेर की गिरफ्तारी के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे। रविवार को अल-फ़लाह कॉलेज के डॉ. मुज़म्मिल शकील को भी हिरासत में लिया गया था। डॉ. नबी, जो डॉ. शकील का करीबी सहयोगी भी था, ने कथित तौर पर घबराहट में यह हमला किया। इस विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

