Delhi: GTB अस्पताल में MBBS छात्रा से छेड़छाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा आरोप; गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल के एक सहायक प्रोफेसर को अस्पताल परिसर में मौखिक परीक्षा के दौरान एक महिला एमबीबीएस छात्रा को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रा द्वारा शोर मचाने और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन को 26 सितंबर को दोपहर 12.09 बजे छात्रा की ओर से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें उसने बताया कि दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल के अंदर उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया।

डीसीपी ने कहा, "शिकायतकर्ता, एक मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया कि सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने उसका शारीरिक उत्पीड़न किया।" उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपी को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 75(3) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना की आगे की जाँच जारी है।

दिल्ली में मामलों का एक पैटर्न

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में छात्रों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को कई छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था - इस मामले ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। एक के बाद एक हुए ये दो मामले एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करते हैं जहाँ प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें सम्मानित और अधिकार प्राप्त पदधारी भी शामिल हैं, पर छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।

