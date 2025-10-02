Delhi: GTB अस्पताल में MBBS छात्रा से छेड़छाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा आरोप; गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 09:24 IST2025-10-02T09:23:42+5:302025-10-02T09:24:07+5:30

Delhi Crime:दिल्ली पुलिस ने जीटीबी अस्पताल की एक एमबीबीएस छात्रा द्वारा मौखिक परीक्षा के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। यौन उत्पीड़न और हमले से संबंधित बीएनएस प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Delhi Assistant professor accused of molesting MBBS student at GTB Hospital arrested | Delhi: GTB अस्पताल में MBBS छात्रा से छेड़छाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा आरोप; गिरफ्तार

Delhi: GTB अस्पताल में MBBS छात्रा से छेड़छाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा आरोप; गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल के एक सहायक प्रोफेसर को अस्पताल परिसर में मौखिक परीक्षा के दौरान एक महिला एमबीबीएस छात्रा को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रा द्वारा शोर मचाने और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन को 26 सितंबर को दोपहर 12.09 बजे छात्रा की ओर से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें उसने बताया कि दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल के अंदर उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया।

डीसीपी ने कहा, "शिकायतकर्ता, एक मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया कि सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने उसका शारीरिक उत्पीड़न किया।" उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपी को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 75(3) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना की आगे की जाँच जारी है।

दिल्ली में मामलों का एक पैटर्न

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में छात्रों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को कई छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था - इस मामले ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। एक के बाद एक हुए ये दो मामले एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करते हैं जहाँ प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें सम्मानित और अधिकार प्राप्त पदधारी भी शामिल हैं, पर छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।

Web Title: Delhi Assistant professor accused of molesting MBBS student at GTB Hospital arrested

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi crimedelhi newsdelhi policegirl molestationharassmentदिल्ली क्राइमदिल्ली समाचारदिल्ली पुलिसछेड़छाड़हैरेसमेंट