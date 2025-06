Delhi: 9 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के बाद हापुड़ में दबौचा गया

Delhi: राजधानी दिल्ली में नौ साल की नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुई इस घटना के संबंध में 28 वर्षीय व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू विहार निवासी आरोपी को वापस दिल्ली लाया जा रहा था, तभी उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार, भागने के प्रयास के दौरान उसने एक कांस्टेबल पर छिपे हुए ब्लेड से हमला किया और उसे काबू में करने से पहले पैर में गोली मार दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसने वेलकम इलाके में झील पार्क के पास शौच के लिए कहा था।"

पुलिस का कहना है कि शौच करने के लिए जैसे ही आरोपी गाड़ी से उतरा, उसने अचानक ब्लेड निकाला और कांस्टेबल अमित मान के सीने में दो बार वार किया और भागने की कोशिश की। चेतावनी के बावजूद, आरोपी भागता रहा। फिर पुलिस ने एक गोली चलाई जो उसके पैर में लगी और उसे पकड़ लिया गया।"

