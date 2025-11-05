9 साल के लड़के को बहला-फुसलाकर छत पर बुलाया और 13 साल के 1 और 16 वर्ष के 2 नाबालिग ने किया यौन उत्पीड़न, किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 5, 2025 17:50 IST2025-11-05T17:49:36+5:302025-11-05T17:50:24+5:30

Delhi: पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने शिकायत के हवाले से बताया कि तीन नाबालिगों ने पीड़ित को बहला-फुसलाकर एक सुनसान छत पर बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

सांकेतिक फोटो

Highlightsआरोपियों ने पीड़ित बच्चे को धमकी दी।एक की उम्र 13 साल और दो की उम्र 16 साल है। ‘काउंसलिंग’ की व्यवस्था की जा रही है। 

Delhi: दिल्ली में नौ वर्ष के एक लड़के को बहला-फुसलाकर छत पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चार नवंबर को बच्चे के एक रिश्तेदार ने पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि लड़के का तीन नाबालिगों ने यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस उपायुकत (मध्य) निधिन वलसन ने शिकायत के हवाले से बताया कि तीन नाबालिगों ने पीड़ित को बहला-फुसलाकर एक सुनसान छत पर बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पीड़ित बच्चे को धमकी दी कि अगर उसने यह घटना किसी को बताई, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आरोपियों में से एक की उम्र 13 साल और दो की उम्र 16 साल है। वलसन ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित से मिली जानकारी और मुखबिरों की मदद से टीम ने संदिग्धों की पहचान की और बापा नगर इलाके में उनका पता लगाया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने वाले दिन ही तीनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया था और अग्रिम कानूनी कार्यवाही के लिए उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। पुलिस उपायुकत (डीसीपी) ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और बाल कल्याण अधिकारियों की मदद से लड़के के लिए ‘काउंसलिंग’ की व्यवस्था की जा रही है। 

