Delhi: 52 साल के बिजनेसमैन को मारी 69 गोलियां, हत्या के पीछे बड़ी वजह; पुलिस जांच में आरोपी का खुलासा

Delhi Murder Case: दक्षिणी दिल्ली में हुए एक हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जहां एक 52 साल के दिल्ली के बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच के अनुसार, फतेहपुर बेरी में रहने वाले रतन नाम के व्यक्ति को उस समय करीब 70 गोलियां मारी गईं, जब वह अपनी डेयरी जा रहा था।

जांच में पता चला है कि हमलावर फरीदाबाद से आए थे और बिजनेसमैन पर गोली चलाने से पहले घटनास्थल पर करीब आधे घंटे तक इंतजार किया। इसके अलावा, उसके शरीर के अंदर 69 गोलियां मिलीं।

पुलिस को दिल्ली के इस आदमी की हत्या में 12 से 13 लोगों के शामिल होने का शक है।

रतन के परिवार ने आरोप लगाया कि रविवार को जब वह आया नगर में काम पर जा रहा था, तब उस पर घात लगाकर हमला किया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ता उस व्यक्ति के एक रिश्तेदार की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, जिसकी कथित तौर पर इस साल मई में रतन के बेटे ने हत्या कर दी थी। "मई की घटना के बाद, रतन को नियमित रूप से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। रतन के भाई राम कुमार ने बताया कि रविवार को, उसने मुझे बताया कि वह डेयरी जा रहा है और 10 मिनट के भीतर, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

रतन के एक और रिश्तेदार, धर्मेंद्र ने कहा कि हमलावरों ने हत्या करने से पहले जगह की रेकी की थी, और कहा, "हमें पता चला कि वे एक कार और एक मोटरसाइकिल से आए थे और अपने टारगेट का इंतजार करते हुए इलाके में घूमते रहे।"

उसके परिवार ने यह भी दावा किया कि हत्या दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद से जुड़ी है, जो मई में रतन के बेटे द्वारा कथित तौर पर एक आदमी की हत्या के बाद और बढ़ गया था। हालांकि, रतन के बेटे दीपक को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार, हत्या के पीछे पर्सनल दुश्मनी का शक है, और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी एंगल से जांच कर रहे हैं।

अधिकारी सभी CCTV फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए पीड़ित से जुड़े लोगों की जांच कर रहे हैं।

Web Title: Delhi 52-year-old businessman shot 69 times police investigation reveals accused