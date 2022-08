दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुकेश खन्ना पर कार्रवाई की मांग की, दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

Highlights सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मुकेश खन्ना का वीडियो मुकेश खन्ना पर महिलाओं के अपमान का आरोप लंबे वीडियो से काट कर इंटरनेट पर अपलोड किया गया है खास हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस साइबर सेल को नोटिस जारी कर अभिनेता मुकेश खन्ना के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और गलत टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अभिनेता मुकेश खन्ना महिलाओं के संबंध में विवादित टिप्पड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है।

DCW Chairperson Swati Maliwal issues notice to Delhi Police cyber cell seeking registration of an FIR against actor Mukesh Khanna for his alleged derogatory and misogynistic comments against women pic.twitter.com/KkuA1B6WI0 — ANI (@ANI) August 10, 2022

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मुकेश खन्ना कह रहे हैं, "कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आइ वॉन्ट टू हैव सेक्स विथ यू। वो लड़की, लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है। उसका धंधा है ये, आप उसमें भागीदार मत बनिए।"

हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में काट-छांट की गई है। जिस बड़े वीडियो से एक छोटी सी क्लिप काटी गई है उसमें मुकेश खन्ना ने कहा है, "मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज कल के सोशल मीडिया पर आपको अचानक ऐसे-ऐसे मैसेज़ेस आते हैं, Hi!! अगर आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो बोलेंगे I want to talk to you!! लड़की की फोटो होती है और वो मोस्टली अपना एक चेहरा दिखा देते हैं, उससे ये भी मालूम नहीं पड़ता कि इसके पीछे मर्द है या औरत है या लड़की है। सामने वाला आदमी बेचारा, सोशल मीडिया में नया-नया घुसा हुआ होता है और सोशल मीडिया से प्रभावित होता है। यूट्यूब में हजारों वीडियो ऐसी हैं जिसको देखकर उसका मन ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अरे मुझसे तो कोई लड़की हैलो नहीं करती, ये लड़की मुझसे हैलो कर रही है और फिर वो भी उसे हैलो करता है। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है। चार दिन चलता है, पांच दिन चलता है और फिर लड़की बोलती है कि तुम तो बड़े अच्छे हो, चलो अपनी कोई फोटो भेजो न। कभी-कभी होता है क्योंकि मेरे नजदीकी के साथ ऐसा हो चुका है। फिर वो कहती है कि चलो अपनी कोई नंगी तस्वीर भेजो। यहां तक गिर जाते हैं और सामने वाला लालची सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरी दोस्त है और वो उसे भेज देता है। अगले दिन वहां से मांग आती है कि मुझे इतने रूपए दो। मैं कई बार कह चुका हूं कि व्हाट्सएप और मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि लोग अपने घर परिवार को छोड़कर अनजाने लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, जो अंगूठा ऊपर करता है, हार्ट की फोटो लगा देता है, I Love You बोल देता है और ये बेचारा सीधा-सादा आदमी। मैं तो एक शहर की बात कर रहा हूं, क्या होता होगा जब गांव में रहने वाले यंग लोगों के पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे। इसलिए मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि बचो! ऐसी लड़कियों से बचो, जो आपको हर चौथे-पांचवे पोस्ट में दिख जाएंगी। उनके अपने चैनल्स होते हैं। मैं बता दूं उनके चैनल्स धंधे के लिए होते हैं, ये एक तरह की वेश्यावृत्ति है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आइ वॉन्ट टू हैव सेक्स विथ यू। वो लड़की, लड़की नहीं है वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है। उसका धंधा है ये, आप उसमें भागीदार मत बनिए।'

यह वीडियो यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर अपलोड किया गया है। 7 मिनट 42 सेकेंड के पूरे वीडियो से 22 सेकेंड का हिस्सा वायरल हो रहा है।

