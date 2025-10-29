दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश चिकना गिरफ्तार, मुंबई NCB ने ड्रग्स तस्करी के मामले में लिया एक्शन

Mumbai NCB Action: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक प्रमुख सहयोगी दानिश चिकना को गोवा से गिरफ्तार किया है। एनसीबी अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी एनसीबी मुंबई द्वारा देर रात की गई एक कार्रवाई में की गई। चिकना का असली नाम दानिश मर्चेंट है। वह लंबे समय से दाऊद के नेटवर्क के तहत मुंबई के डोंगरी में एक ड्रग फैक्ट्री चलाने के आरोप में जांच के घेरे में था।

अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में नशीले पदार्थों के प्रबंधन और वितरण में प्रमुख भूमिका निभाई। चिकना को पहले भी एनसीबी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक ड्रग सिंडिकेट का प्रबंधन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालाँकि, कई गिरफ्तारियों के बावजूद, उसने नए नेटवर्क का उपयोग करके अवैध व्यापार जारी रखा।

बता दें कि 2019 में, एनसीबी ने डोंगरी में एक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया था, जो कथित तौर पर दाऊद के नेटवर्क का हिस्सा थी। करोड़ों रुपये की ड्रग्स एक सब्जी की दुकान से जब्त की गई थी, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए किया जा रहा था। उस समय, दानिश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रिहा कर दिया गया था।

2021 में, कोटा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में, दानिश चिकना को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। इस अभियान के दौरान, पुलिस ने उसके वाहन से ड्रग्स भी जब्त की थी।

एनसीबी ने मुंबई में एक ड्रग लैबोरेटरी पर छापा मारा था, जहाँ मर्चेंट पर ड्रग उत्पादन और आपूर्ति नेटवर्क की देखरेख और प्रबंधन का संदेह था। 1,200 किलोमीटर की खोजबीन के बाद, आखिरकार उसे कोटा पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के समय, अधिकारियों ने उसके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। बाद में उस पर एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

