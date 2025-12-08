कटक टी20 मैचः टिकटों की कालाबाजारी, 4 अरेस्ट, 12 टिकट बिदानसी और दरगाह बाजार पुलिस थाना क्षेत्र से 9 टिकट बरामद

Highlights Cuttack T20 Match: दोनों थानों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। Cuttack T20 Match: स्टेडियम की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर भारी यातायात का अनुमान है। Cuttack T20 Match: मंगलवार को सुबह आठ बजे से मैच समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

Cuttack: कटक के बाराबती स्टेडियम में मंगलवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों पर बेचे जा रहे 12 टिकट बिदानसी पुलिस थाना क्षेत्र से जब्त किए गए, जबकि दरगाह बाजार पुलिस थाना क्षेत्र से नौ टिकट बरामद किए गए। इस संबंध में दोनों थानों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

कटक के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्रिकेट मैच के मद्देनजर शहर में यातायात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। टीम की आवाजाही और मैच से संबंधित गतिविधियों के कारण आठ और नौ दिसंबर 2025 को स्टेडियम की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर भारी यातायात का अनुमान है।

यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। यातायात प्रतिबंध सोमवार को दोपहर 12 बजे से रात नौ बजे तक और मंगलवार को सुबह आठ बजे से मैच समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

Web Title: Cuttack T20 Match Black marketing of tickets, 4 arrested, 12 tickets recovered from Bidanasi and 9 tickets from Dargah Bazar police station area