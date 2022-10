1500 रुपये नहीं लौटाया, युवक को दोपहिया वाहन में 12 फुट लंबी रस्सी से बांधकर दो किलोमीटर तक घसीटा, देखें वीडियो

Highlights घटना की शिकायत सोमवार को की गई, जिसके बाद मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित जगन्नाथ बेहरा के हाथ 12 फुट लंबी रस्सी से बांधे दिए गए और उसका दूसरा सिरा दोपहिया वाहन से बांध दिया गया। सुताहत स्क्वायर तक करीब 20 मिनट तक दौड़ाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था।

कटकः कटक शहर में 1500 रुपये लौटाने में असमर्थ एक युवक को दोपहिया वाहन से बांधकर करीब दो किलोमीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत सोमवार को की गई, जिसके बाद मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कटक शहर के पुलिस उपायुक्त पिनाक मिश्रा ने कहा, ‘‘ आरोपियों के खिलाफ गलत तरीके से बंधक बनाने, अपहरण करने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है।’’ पीड़ित जगन्नाथ बेहरा के हाथ 12 फुट लंबी रस्सी से बांधे दिए गए और उसका दूसरा सिरा दोपहिया वाहन से बांध दिया गया।

#Odisha : A person was tied and made to run behind a two-wheeler after he failed to repay a loan of Rs 1500. Incident took place in #Cuttack . Video has been shared multiple times on social media. 1/2 pic.twitter.com/ApG1IPLc1V

उसे रविवार को ‘स्टुअर्ट पटना स्क्वायर’ से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित सुताहत स्क्वायर तक करीब 20 मिनट तक दौड़ाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था। पुलिस ने बताया कि सुताहत स्क्वायर पर कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद युवक को छुड़वाया गया।

Why is Cuttack called the city of brotherhood?Muslim youth drags Man on road .Think once if it had happened inPakistan and Bangladesh,then?The fault was that he could not refund Rs.1500.Two arrested.@changu311pic.twitter.com/UAkOgWPsWj