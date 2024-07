Andhra Pradesh: मासूम से गैंगरेप, 'डॉग' ने खोला हत्या का राज, तीसरी क्लास में पढ़ती थी छात्रा

Highlights तीन नाबालिग लड़कों ने पार्क में खेल रही 8 वर्षीय लड़की को निशाना बनाया लड़के उसे सुनसान इलाके में ले गए, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी बाद में शव को नहर में फेंक दिया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है

Andhra Pradesh: मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आंध्र प्रदेश से आई है। यहां पर एक लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की की उम्र महज 8 साल है। नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत तीन लड़कों के द्वारा की गई है। इस घटना के सामने आने के बाद से लोगों की रूह कांप गई है। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है।

Andhra Pradesh: An eight-year-old girl went missing on Sunday in Pagidyala mandal, Nandyal district. It is alleged that she was raped and killed by three minors under the Muchumarri police limits. Police initiated a search operation based on the suspects' confession. Nandikotkur… pic.twitter.com/WTn4fuK0I5