रायपुर इस्पात संयंत्रः काम कर लोगों पर छत जैसा भारी ढांचा, 5 की मौत और 5 घायल

Highlights काम कर रहे लोगों पर गिर पड़ा जिसमें दबकर पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

रायपुरः छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित एक इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है तथा पांच अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि शहर के बाहरी इलाके सिलतरा क्षेत्र में स्थित गोदावरी इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई तथा पांच अन्य घायल हो गए हैं। सिंह ने बताया कि आज जब संयंत्र के कर्मचारी और श्रमिक संयंत्र में काम कर रहे थे, तब छत जैसा भारी ढांचा वहां काम कर रहे लोगों पर गिर पड़ा जिसमें दबकर पांच लोगों की मौत हो गई।

पांच अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल को मौके पर भेजा गया। इसके बाद घायलों और शवों को अस्पताल भेजा गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

Web Title: Chhattisgarh Raipur Five people killed five others injured accident steel plant police officials said Friday