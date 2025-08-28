VIDEO: मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, लाश के पास बैठकर गाया गाना, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 28, 2025 14:11 IST2025-08-28T14:11:21+5:302025-08-28T14:11:21+5:30
Son Brutally Killed Mother with Axe: छत्तीसगढ़ के जशपुर से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला है, बेटे ने मां के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।
Son Brutally Killed Mother with Axe:छत्तीसगढ़ के जशपुर से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला है, बेटे ने मां के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। बेटे का नाम जीतराम यादव है जिसने अपनी ही मां गुला बाई का बेरहमी से क़त्ल कर दिया, इसके बाद जब गांव वालों ने देखा तो बीटा लाश के पास बैठकर गाना गुनगुनाता रहा और मिट्टी से खेलता दिखा। पुलिस ने भी बहुत मुश्किल से शख्स को पकड़ा और गिरफ्तार करके ले गई, ये खौफनाक घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
#बेटे ने की अपनी ही मां की टांगी से मारकर कर वीभत्स तरीके से निर्मम हत्या,#पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी जीत राम को लिया हिरासत में,#प्रथम दृष्टिया आरोपी मानसिक रूप से विछिप्त, मगर पुलिस कर रही है सभी दिशाओं से जांच,#मामला कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत इस्लाम नगर मुहल्ले का। pic.twitter.com/oVOF2vm9Y1— Jashpur police (@SpJashpur) August 26, 2025