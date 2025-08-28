Highlights VIDEO: मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, लाश के पास बैठकर गाया गाना, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Son Brutally Killed Mother with Axe:छत्तीसगढ़ के जशपुर से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला है, बेटे ने मां के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। बेटे का नाम जीतराम यादव है जिसने अपनी ही मां गुला बाई का बेरहमी से क़त्ल कर दिया, इसके बाद जब गांव वालों ने देखा तो बीटा लाश के पास बैठकर गाना गुनगुनाता रहा और मिट्टी से खेलता दिखा। पुलिस ने भी बहुत मुश्किल से शख्स को पकड़ा और गिरफ्तार करके ले गई, ये खौफनाक घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

English summary :

Chhattisgarh Jashpur Son Brutally Killed Mother with Axe sits near dead body singing songs

Web Title: Chhattisgarh Jashpur Son Brutally Killed Mother with Axe sits near dead body singing songs