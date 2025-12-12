Chhattisgarh: रातों-रात 5 लाख बन जाएगे 25 करोड़..., तांत्रिक के जाल में फंसे लोग; बिजनेसमैन समेत तीन की मौत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तीन लोगों की रहस्यमयी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को देर रात एक फार्महाउस में एक जाने-माने बिजनेसमैन समेत तीन लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि इन लोगों को यह वादा करके फुसलाया गया था कि ‘तंत्र-मंत्र’ अनुष्ठान के ज़रिए 5 लाख रुपये रातों-रात 2.5 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

ऐसा लग रहा है कि यह कथित तांत्रिक तरीकों, काला जादू, पैसे डबल करने की धोखाधड़ी और गला घोंटने का खतरनाक कॉकटेल था। यह घटना कुदरी गांव में हुई, जहां स्क्रैप व्यापारी मोहम्मद अशरफ मेमन और दो अन्य कोरबा के सुरेश साहू और बलौदा बाजार के नीतीश कुमार एक कथित गुप्त अनुष्ठान के दौरान मृत पाए गए।

खबर है कि एक ‘बैगा’ या गुप्त साधक और उसकी चार लोगों की टीम बिलासपुर से बिजनेसमैन अशरफ के कोरबा स्थित फार्महाउस पर एक अनुष्ठान करने आई थी, जहां ऐसी गतिविधियों के लिए एक खास कमरा रिज़र्व बताया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, अनुष्ठान के दौरान तीनों लोगों की हालत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई।

खबर है कि एक लाश के मुंह में नींबू था, जबकि सभी लाशों के गले पर गला घोंटने के निशान थे।

कोरबा के SP सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि पुलिस ने शुरुआती सबूतों के आधार पर घटना के सिलसिले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 'बैगा' भी शामिल है, उन चार लोगों में से जो कथित तौर पर जादू-टोना कर रहे थे। SP ने कहा कि जब फोरेंसिक टीम सीन को रीक्रिएट कर रही थी, तो पुलिस ने और ज़्यादा जानकारी के लिए मरने वाले की छोटी पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट मांगी।

एसपी ने कहा, "हमें गुरुवार सुबह करीब 12 बजे बताया गया कि तीन लोगों को अस्पताल लाया गया था। इसके बाद जांच शुरू हुई और जगह का भी मुआयना किया गया। मौके पर तांत्रिक रस्मों के सबूत मिले और संदिग्ध चीज़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जिस आदमी ने तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, उसे बाद वाले के रिश्तेदारों और दूसरों ने पकड़ लिया और पीटा।"

लाशें देखने वाले रिश्तेदारों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, और कहा कि कई चोट के निशान और खरोंच थे जो हमले या ज़बरदस्ती का इशारा करते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि फार्महाउस में लंबे समय से जादू-टोने की गतिविधियां होने की अफवाह थी। इन्वेस्टिगेटर मरने वालों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट, फार्महाउस से ज़ब्त सामान और मौतों तक की घटनाओं की जांच कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि वे सभी एंगल से जांच कर रहे हैं – जादू-टोना, फाइनेंशियल फ्रॉड, आपसी झगड़ा और शायद पहले से प्लान किया गया हमला। साथ ही, उन्होंने कहा कि जांच पूरी और डिटेल में होगी, जिसमें सभी अंदाज़ों को शामिल किया जाएगा।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ, यह तय करने में अहम होने की उम्मीद है कि यह मामला अंधविश्वास से प्रेरित जानलेवा फ्रॉड है, गलत रिवाज है या सोच-समझकर रचा गया ट्रिपल मर्डर है। इस बीच, इस सनसनीखेज मामले ने कोरबा और आस-पास के इलाकों में सदमे और चिंता पैदा कर दी, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पैसे 'पचास गुना' करने का वादा कैसे तीन हिंसक और बिना किसी वजह के मौतों का कारण बन सकता है।

Web Title: Chhattisgarh 5 lakh rupees can become 25 crore rupees overnight people trapped in trap of tantrik three people including businessman died